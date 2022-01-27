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11:42 27 Января 2022 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

Попросил прохожую: всплыли подробности задержания стрелка из Днепра

Нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший в Днепре пятерых человек и сбежавший с оружием, сдался правоохранительным органам добровольно.

Рябчук решил сдаться правоохранителям добровольно

Об этом рассказал замглавы управления ГБР в Полтаве Владимир Шило.

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По его словам, в пригороде Днепра Подгородном Рябчук попросил прохожую женщину вызвать полицию, поскольку свой телефон он оставил на месте преступления.

Всё это время при Рябчуке был автомат.

Мотивы происшествия пока неизвестны, следствие устанавливает их.

ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту служебной халатности командования Нацгвардии.

Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что должностные лица Главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.

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Тэги: днепр, расстрел людей в Днепре
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