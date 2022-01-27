Попросил прохожую: всплыли подробности задержания стрелка из Днепра

Нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший в Днепре пятерых человек и сбежавший с оружием, сдался правоохранительным органам добровольно.

Рябчук решил сдаться правоохранителям добровольно



Об этом рассказал замглавы управления ГБР в Полтаве Владимир Шило.

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По его словам, в пригороде Днепра Подгородном Рябчук попросил прохожую женщину вызвать полицию, поскольку свой телефон он оставил на месте преступления.

Всё это время при Рябчуке был автомат.

Мотивы происшествия пока неизвестны, следствие устанавливает их.

ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту служебной халатности командования Нацгвардии.

Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что должностные лица Главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.

Ранее Власти сообщали:

в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.

Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.

Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.

Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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