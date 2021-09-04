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Главная » Украина » Политика
11:49 27 Января 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

“Слуг народа” массово скосил COVID-19

Депутаты фракции «Слуга Народа» массово заболевают коронавирусом.

Это самый высокий показатель заболеваемости депутатов за весь период пандемии

Об этом сообщила спикер фракции «Слуга Народа» Юлия Палийчук.

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Так, по ее словам, по состоянию на утро 27 января, коронавирусом внутри фракции болеют 23 депутата. Только за прошлые сутки COVID-19 был обнаружен у 6 нардепов.

Спикер отметила, что это самый высокий показатель заболеваемости депутатов за весь период пандемии.

Рекордные показатели заболеваемости наблюдаются не только в парламенте, но и по Украине в целом.

Напомним, сегодня в Украине было выявлено более 32 тысяч новых больных COVID-19 за сутки, что является абсолютным рекордом за весь период пандемии.

Как ранее сообщали Власти, Верховная Рада уходит на карантин.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: депутаты, слуга народа, коронавирус
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