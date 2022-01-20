В Луцке вспыхнул пожар в общежитии: спасатели снимали студентов с восьмого этажа

В общежитии Волынского национального университета имени Леси Украинки произошел пожар.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара устанавливаются



Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Волынской области.

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В ночь на 27 января, около 1:36 в общежитии Волынского национального университета имени Леси Украинки на проспекте Соборности в Луцке произошел пожар.

Возгорание произошло в недействующем помещении мусоросборника, особенно плотное задымление образовалось на 5-9 этажах здания. Из-за чего спасателям пришлось эвакуировать из здания 76 человек.

Еще троих студентов, которые находились на восьмом этаже и не могли покинуть здание самостоятельно, выводили с помощью спасателей, в специальных защитных костюмах.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара устанавливаются.

Как ранее сообщали Власти, Верховная Рада уходит на карантин.

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Тэги: пожар, общежитие, Луцк, ГСЧС