В Луцке вспыхнул пожар в общежитии: спасатели снимали студентов с восьмого этажа
В общежитии Волынского национального университета имени Леси Украинки произошел пожар.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Волынской области.
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В ночь на 27 января, около 1:36 в общежитии Волынского национального университета имени Леси Украинки на проспекте Соборности в Луцке произошел пожар.
Возгорание произошло в недействующем помещении мусоросборника, особенно плотное задымление образовалось на 5-9 этажах здания. Из-за чего спасателям пришлось эвакуировать из здания 76 человек.
Еще троих студентов, которые находились на восьмом этаже и не могли покинуть здание самостоятельно, выводили с помощью спасателей, в специальных защитных костюмах.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара устанавливаются.
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