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12:27 27 Января 2022 21 Комментарии
В Киеве на трамвайных путях легковушка влетела в автозак: движение заблокировано
В Киеве на Подоле на трамвайных путях столкнулись два авто, из-за ДТП заблокировано движение трамваев.
Ford влетел в автозак
Об этом сообщил Киев Оперативный в Telegram.
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ДТП произошло на улице Глыбочицкая.
Водитель автомобиля марки Ford влетел в грузовик, который перевозил конвоиров.
«Все бы ничего, но ДТП произошло на трамвайных путях и теперь трамваи в оба направления стоят», – сказано в сообщении.
Как сообщали Власти, в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.
Тэги: Киев, дтп
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