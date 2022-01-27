В Киеве на трамвайных путях легковушка влетела в автозак: движение заблокировано

В Киеве на Подоле на трамвайных путях столкнулись два авто, из-за ДТП заблокировано движение трамваев.

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Об этом сообщил Киев Оперативный в Telegram .

ДТП произошло на улице Глыбочицкая.

Водитель автомобиля марки Ford влетел в грузовик, который перевозил конвоиров.

«Все бы ничего, но ДТП произошло на трамвайных путях и теперь трамваи в оба направления стоят», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.