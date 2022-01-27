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Главная » Украина » Происшествия
12:27 27 Января 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

В Киеве на трамвайных путях легковушка влетела в автозак: движение заблокировано

В Киеве на Подоле на трамвайных путях столкнулись два авто, из-за ДТП заблокировано движение трамваев.

Ford влетел в автозак

Об этом сообщил Киев Оперативный в Telegram.

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ДТП произошло на улице Глыбочицкая.

Водитель автомобиля марки Ford влетел в грузовик, который перевозил конвоиров.

«Все бы ничего, но ДТП произошло на трамвайных путях и теперь трамваи в оба направления стоят», – сказано в сообщении.

ДТП на Подоле

ДТП на Подоле

Как сообщали Власти, в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп
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