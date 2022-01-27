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12:37 27 Января 2022 Просмотров 113   КомментариевКомментарии

В Нацгвардии назвал имена погибших при расстреле в Днепре

В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.

Названы имена погибших в Днепре

Соболезнования родным и близким погибших нацгвардия выразила в Facebook.

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“Вечная память погибшим:

  • Старший лейтенант Буганов Александр Александрович (НГУ);

  • Младший сержант Драган Александр Александрович (НГУ);

  • Старший солдат Левковский Артем Владимирович (НГУ);

  • Солдат Черник Леонид Леонидович (НГУ);

  • Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).

“Убийца был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом”, – сказано в сообщении.

Ранее Власти сообщали:

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Тэги: днепр, Национальная гвардия, расстрел людей в Днепре
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