В Нацгвардии назвал имена погибших при расстреле в Днепре

В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.

Названы имена погибших в Днепре



Соболезнования родным и близким погибших нацгвардия выразила в Facebook.

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“Вечная память погибшим:

Старший лейтенант Буганов Александр Александрович (НГУ);

Младший сержант Драган Александр Александрович (НГУ);

Старший солдат Левковский Артем Владимирович (НГУ);

Солдат Черник Леонид Леонидович (НГУ);

Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).

“Убийца был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом”, – сказано в сообщении.

Ранее Власти сообщали:

в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.

Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.

Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.

Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: днепр, Национальная гвардия, расстрел людей в Днепре