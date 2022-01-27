В Нацгвардии назвал имена погибших при расстреле в Днепре
В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.
Соболезнования родным и близким погибших нацгвардия выразила в Facebook.
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“Вечная память погибшим:
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Старший лейтенант Буганов Александр Александрович (НГУ);
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Младший сержант Драган Александр Александрович (НГУ);
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Старший солдат Левковский Артем Владимирович (НГУ);
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Солдат Черник Леонид Леонидович (НГУ);
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Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).
“Убийца был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом”, – сказано в сообщении.
Ранее Власти сообщали:
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в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.
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Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.
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Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.
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Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.