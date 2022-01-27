В Киеве приняли решение о работе учебных заведений
Столичные школы и садики не будут закрыватся на карантин. Решения о работе учебных заведений принимают руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в заведении.
Об этом сообщили в КМДА.
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По информации столичных чиновников, за последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента.
Ввиду этого власти позволили руководителям школ самостоятельно принимать решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения.
«Такое решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало», – сказано в сообщении.
Как сообщали Власти, министерство образования и науки Украины направило руководителям учебных заведений письма с рекомендацией перевести учащихся и студентов на дистанционное обучение.