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12:40 27 Января 2022 Просмотров 245   КомментариевКомментарии

В Киеве приняли решение о работе учебных заведений

Столичные школы и садики не будут закрыватся на карантин. Решения о работе учебных заведений принимают руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в заведении.

Решение о дитсанционке переложили на руководителей учебных заведений

Об этом сообщили в КМДА.

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По информации столичных чиновников, за последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента.

Ввиду этого власти позволили руководителям школ самостоятельно принимать решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения.

«Такое решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, министерство образования и науки Украины направило руководителям учебных заведений письма с рекомендацией перевести учащихся и студентов на дистанционное обучение.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев
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