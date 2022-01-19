По Украине прокатилась новая волна минирований: где сообщали о бомбах
В нескольких областях Украины снова приходят сообщения о массовом минировании учебных заведений и торговых центров.
В частности сообщения о массовом минировании поступают из Запорожской области, — передает «061″. Там неизвестный сообщил в полицию о том, что все школы, а также торговые центры Запорожья и Бердянска заминированы.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В настоящее время сотрудники полиции и соответствующих служб проводят проверку и ищут взрывоопасные предметы. В некоторых школах проходит эвакуация.
Еще один неизвестный заявил о минировании всех школ Львова, — сообщается на сайте горсовета Львова. Сейчас осуществляется эвакуация детей.
Помещение учебных заведений и прилегающие к ним территории будут обследованы на предмет взрывоопасных веществ или предметов.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве сообщили о минировании всех школ.