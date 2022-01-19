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13:23 27 Января 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

По Украине прокатилась новая волна минирований: где сообщали о бомбах

В нескольких областях Украины снова приходят сообщения о массовом минировании учебных заведений и торговых центров.

Сотрудники полиции и соответствующих служб проводят проверку и ищут взрывоопасные предметы

В частности сообщения о массовом минировании поступают из Запорожской области, — передает «061″. Там неизвестный сообщил в полицию о том, что все школы, а также торговые центры Запорожья и Бердянска заминированы.

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В настоящее время сотрудники полиции и соответствующих служб проводят проверку и ищут взрывоопасные предметы. В некоторых школах проходит эвакуация.

Еще один неизвестный заявил о минировании всех школ Львова, — сообщается на сайте горсовета Львова. Сейчас осуществляется эвакуация детей.

Помещение учебных заведений и прилегающие к ним территории будут обследованы на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве сообщили о минировании всех школ.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Львов, школы, запорожская область, тц, минирование
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