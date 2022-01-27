В Киеве мать с сожителем снимали порно с детьми: в полицию пожаловались из Австралии
В столице за создание детской порнографии задержаны мужчина и женщина.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
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От правоохранительных органов Австралии поступила информация, что из Украины неизвестные распространяют фото- и видеоматериалы с участием мальчика и девочки, на которых присутствует детская порнография.
Украинские правоохранители открыли уголовное производство и в рамках расследования смогли идентифицировать детей, изображенных на фото- и видео материалах. Ими оказались 14-летний мальчик и его 13-летняя сестра, проживающие на территории Кировоградской области.
В ходе расследования выяснилось, что развращали и снимали с участием упомянутых несовершеннолетних детскую порнографию на протяжении длительного времени. Детей принуждали к съемкам в откровенных образах с изображением их половых органов.
Создавали «контент» с детьми их 34-летняя мать и ее 35-летний сожитель.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты мобильные телефоны с фото- и видеоматериалами сексуального характера с участием малолетних детей.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемых. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как ранее сообщали Власти, под Киевом мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах ее 5-летнего брата.