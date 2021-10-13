Российский город затянуло густым смогом: власти винят печное отопление. Видео

В одном из городов Красноярского края уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышает норму в 80 раз.

Граждане, которые по нужде выходят на улицу жалуются на кашель и одышку, а число обращений в больницы резко выросло



Об этом сообщает «5-tv.ru».

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Город Минусинск Красноярского края почти полностью окутал смог. Местные жители жалуются на практически нулевую видимость на улице и запах гари в воздухе.

Местная химлаборатория опубликовала шокирующие результаты исследования пробы воздуха – уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышает норму в 80 раз.

Эксперты уверяют, что это происходит из-за печного отопления жителей частного сектора, а дым не уходит из-за безветренной погоды.

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Местные власти вместе с медицинскими чиновниками советуют местным жителям закрыться дома, и не открывать ни окна ни двери.

Граждане, которые по нужде выходят на улицу жалуются на кашель и одышку, а число обращений в больницы резко выросло.

Как ранее сообщали Власти, обращались к генсеку ООН и в суд Гааги: жители российского города снова пожаловались на черный снег.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, экология, отопление, смог