По количеству потребления алкоголя Украина в хвосте Европы: на каком мы месте

Украинцы оказались одной из самых непьющих наций в европе.

Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализируют объемы нелегального производства и импорта спиртной продукции в Украину



Об этом сообщается на официальной странице Счетной палаты Украины в Facebook.

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Украина занимает 35 место среди 39 европейских стран по количеству выпитого алкоголя на душу населения. Так, согласно статистике, в среднем за год на каждого украинца от 15 лет приходится 8,6 литров выпитого алкоголя.

Специалисты Счетной палаты считают, что такие низкие показатели свидетельствуют о наличии рынка нелегально произведенного и ввезенного алкоголя.

В Счетной палате заявляют, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализируют объемы нелегального производства и импорта спиртной продукции в Украину. Его доля, по оценкам экспертов, может составлять от трети до половины потребленного объема алкогольной продукции.

Кроме того в публикации отметили, что правительство до сих пор законодательно не урегулировало вопрос торговли алкогольными напитками через интернет.

Как ранее сообщали Власти, в Украине существенно подорожают сигареты и алкоголь.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: алкоголь, потребление, статистика, продукция