По количеству потребления алкоголя Украина в хвосте Европы: на каком мы месте
Украинцы оказались одной из самых непьющих наций в европе.
Об этом сообщается на официальной странице Счетной палаты Украины в Facebook.
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Украина занимает 35 место среди 39 европейских стран по количеству выпитого алкоголя на душу населения. Так, согласно статистике, в среднем за год на каждого украинца от 15 лет приходится 8,6 литров выпитого алкоголя.
Специалисты Счетной палаты считают, что такие низкие показатели свидетельствуют о наличии рынка нелегально произведенного и ввезенного алкоголя.
В Счетной палате заявляют, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализируют объемы нелегального производства и импорта спиртной продукции в Украину. Его доля, по оценкам экспертов, может составлять от трети до половины потребленного объема алкогольной продукции.
Кроме того в публикации отметили, что правительство до сих пор законодательно не урегулировало вопрос торговли алкогольными напитками через интернет.
Как ранее сообщали Власти, в Украине существенно подорожают сигареты и алкоголь.