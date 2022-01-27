Расстрел людей в Днепре: медики заявили о критическом состоянии 22-летней девушки

Из раненных во время расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре в наиболее тяжелом состоянии находится 22-летняя девушка.

Главврач больницы им.Мечникова рассказал о состоянии пострадавших



Об этом сообщил УНН главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, куда доставили пострадавших.

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По словам медика, самое тяжелое состояние у 22-летней девушки Жанны.

“Я даже успел с ней поговорить несколько минут. Она не помнит, что произошло. Она получила пулю в живот, в область пупка, вторую пулю в плече и третью в правое колено. Состояние крайне тяжелое. Когда хирурги открыли живот, весь кишечник разбит”, – рассказал Рыженко.

Он добавил, что недавно как раз закончилась операция, но состояние пострадавшей критическое.

“Если она выживет, это будет еще один подвиг врачей больницы Мечникова”, — сказал врач.

Также по его словам, тяжелое состояние у парня Игоря. У него тяжелейшее ранение живота, контузия печени, в брюшной полости медики увидели около литра крови.

“Его сразу после компьютерного томографа взяли в операционную. Он остается тяжелый, и в настоящее время в отделении реанимации политравмы, ему оказывают помощь. Пришел в сознание, слава Богу, все пока идет, как положено”, — пояснил Рыженко.

Еще один пострадавший — 22-летний Владислав – поступил с переломом левого бедра.

“Пуля остановилась возле бедренной артерии. Еще б несколько миллиметров — и, наверное, не удалось бы его спасти… Если пуля пробивает бедренную артерию — кровь выходит за считанные минуты. У него состояние тяжелое, ближе к среднему. Он тоже пока находится в отделении реанимации”, — рассказал медик.

Он также уточнил, что еще у одного военнослужащего пулевое ранение в область седалищной мышцы.

“Проблем нет, потеря крови небольшая. Хирурги провели первичную хирургическую обработку, все сделали, он идет на выздоровление. По оценкам медика — средняя тяжесть”, – заключил Рыженко.

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