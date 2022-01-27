В жизнь без масок: Дания первой в Европе снимает все COVID-ограничения

Дания снимет практически все карантинные ограничения со следующего вторника, 1 февраля, несмотря на рекордные показатели заражения.

В Дании снимут все карантинные ограничения внутри страны



Об этом сообщило NDTV.com. В правительстве сделали ставку на высокий уровень вакцинации и относительную легкость штамма “Омикрон”.

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«Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, какой мы ее знали до коронавируса», — заявила премьер-министр Метте Фредериксен на пресс-конференции.

Согласно опросу бюро AFP, Дания станет первой страной Европейского союза, которая снимет внутренние ограничения, несмотря на волну “Омикрона”, охватившую континент.

По словам Фредериксена, успешная программа вакцинации оказалась «супероружием».

«Вот почему правительство решило, что коронавирус больше не следует считать опасным заболеванием для общества», – сказала премьер.

Это означает де-факто отмену всех внутренних ограничений, включая использование пропусков для вакцинации, ношение масок и раннее закрытие баров и ресторанов.

Однако Дания намерена сохранить некоторые пограничные меры еще на четыре недели, включая тесты и/или карантин в зависимости от статуса иммунитета путешественников.

В соседней Швеции власти объявили, что действующие ограничения будут действовать еще как минимум две недели.

Однако министр здравоохранения Лена Халленгрен заявила, что «большинство ограничений» могут быть сняты 9 февраля, если «к тому времени ситуация стабилизируется».