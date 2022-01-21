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16:45 27 Января 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Будет до 60 тысяч больных в сутки: когда ждать пика “Омикрона” в Украине

В Украине с каждым днем ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Пик зимне-весенней волны коронавируса придется на 20-25 февраля

Об этом рассказал народный депутат от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий.

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Радуцкий напомнил, что в Украине за прошлые сутки обнаружили более 32 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордным показателем для Украины за все время пандемии.

Ивано-Франковская и Ровенская области – единственные регионы, которые находятся в «красной» зоне карантина, остальные – в «оранжевой». Однако судя по всему это может вскоре изменится.

В данный момент по уровню госпитализации самые плохие показатели в Винницкой и Черновицкой областях.

По уровню занятости коек в больницах хуже всего дела обстоят в Ивано-Франковской (60%), Черновицкой (51%), Тернопольской (47%) и Закарпатской (43%) областях. Однако в целом по стране количество свободных коек относительно высоко – 70% мест.

Однако с приходом штамма «Омикрон» возникла новая проблема – резко вырос показатель занятости коек в детских отделениях больниц. Так например в Днепропетровской области занято 93%, во Львовской – 80%, в Винницкой – 79%.

Радуцкий отметил, что нужно запланировать развертывание дополнительных мест в больницах этих регионов.

Пик зимне-весенней волны коронавируса придется на 20-25 февраля. В Минздраве считают, что уже на следующей неделе количество новых случаев заболевания COVID-19 может вырасти до 60 000 человек.

Спад заболеваемости, скорее всего, произойдет только в конце марта. Таким образом за февраль штаммом «Омикрон» могут переболеть около 1 млн украинцев.

Как ранее сообщали Власти, “Омикрон” у ворот: Минздрав призвал украинцев приготовиться к новой вспышке.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: коронавирус, Омикрон, радуцкий
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