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16:51 27 Января 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Командующий Нацгвардией подал в отставку после расстрела людей в Днепре

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре.

Генерал Балан заявил об отставке

О своем решении Балан объявил во время брифинга.

«С учетом того, что за какие-либо действия, и хорошие, и плохие, несет службу командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности командующего Национальной гвардии», – заявил генерал.

Он также уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране «Южмаша», чтобы они не могли влиять на расследование.

Ранее Власти сообщали:

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Тэги: Нацгвардия, расстрел людей в Днепре
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