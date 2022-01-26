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17:27 27 Января 2022 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

Германия объяснила, почему не поставляет оружие Украине

ФРГ опасается эскалации конфликта с Россией в случае поставки вооружения в Украину.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнула, что крайне важно решить этот конфликт дипломатическим путем

Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт на пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом в Берлине, передает «Европейская правда».

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По ее словам, правительство Германии считает это решение необходимым для избежания эскалации конфликта между Россией и Украиной.

«Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это правильное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад иным образом», — сказала Ламбрехт.

Глава Минобороны ФРГ также подчеркнула, что крайне важно решить этот конфликт дипломатическим путем и в положительно отметила проведение первого за два года заседания Совета Россия-НАТО.

«И сейчас состоялись переговоры в Нормандском формате. Есть много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться, это то, что мы должны делать», — добавила министр.

Как ранее сообщали Власти, Германия вместо оружия передаст ВСУ военные каски.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, оружие, Германия
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