Сегодня Зеленский поговорит по телефону с Байденом: названо время

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден проведут телефонный разговор.

Президенты снова пообщаются



Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на источник в Офисе президента.

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«Да, разговор состоится», – отметил собеседник.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что беседа лидеров двух стран начнется в 20:00 по Киеву.

Сообщалось, что одна из главных тем разговора – ситуация на границе с Россией, а также Нормандский формат.

Как сообщали Власти, США направили России письменный ответ на ее ультиматум по гарантиям безопасности.

Кроме того, НАТО в письменном ответе России на ультиматумы о гарантиях безопасности отказался брать обязательство не принимать Украину в альянс, как этого хотел Кремль.

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Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден