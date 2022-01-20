НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
17:26 27 Января 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Сегодня Зеленский поговорит по телефону с Байденом: названо время

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден проведут телефонный разговор.

Президенты снова пообщаются

Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на источник в Офисе президента.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Да, разговор состоится», – отметил собеседник.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что беседа лидеров двух стран начнется в 20:00 по Киеву.

Сообщалось, что одна из главных тем разговора – ситуация на границе с Россией, а также Нормандский формат.

Как сообщали Власти, США направили России письменный ответ на ее ультиматум по гарантиям безопасности.

Кроме того, НАТО в письменном ответе России на ультиматумы о гарантиях безопасности отказался брать обязательство не принимать Украину в альянс, как этого хотел Кремль.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.01.2022 17:32
Байден разрешил Путину “небольшое вторжение” в Украину: все реакции на скандал
ТОР
14.01.2022 16:48
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с Путиным
ТОР
03.01.2022 13:53
Общались полтора часа: у Зеленского раскрыли подробности переговоров с Байденом
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Стал известен мотив расстрела людей в Днепре и подробности трагедии

13:00 Украина

В Киеве масштабное ДТП с пятью авто: два из них инкассаторские. Видео

11:18 Украина

На переговорах Запад отказался признавать “Талибан”: названы условия

10:18 Мир

Сбежавшего с оружием стрелка из Днепра задержали

09:42 Украина

Расстрел людей в Днепре: всплыли подробности о личности сбежавшего нацгвардейца

08:43 Украина

Под Киевом один военный сбил насмерть другого на пешеходном переходе

06:36 Украина

В сердце нашей Галактики найдены сотни загадочных магнитных нитей

00:02 Мир

Назван новый необычный симптом “Омикрона”

22:40 Мир

Киев может перейти в “красную” зону карантина: названо условие

13:59 Украина

У берегов Флориды перевернулась лодка с людьми: пропали 39 человек

10:22 Мир

На Львовщине ужесточили карантин из-за вспышки COVID-19: что под запретом

06:56 Украина

Новости | NetGameSlots.com