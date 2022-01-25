На границе Кыргызстана и Таджикистана прошли перестрелки между пограничниками: использовали минометы

На границе Таджикистана и Киргизии проходят перестрелки между пограничниками двух стран с использованием минометов и гранатометов.

Стороны конфликта привели в боевую готовность вооруженные силы



Об этом сообщило Akipress. Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как напряженная.

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По итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана участок дороги Баткен-Исфана в местности Төрт-Көчө, который, по уточнённым данным, был перекрыт гражданами Таджикистана был вновь открыт для проезда.

Однако уже через несколько минут обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям Кыргызстана.

Основные перестрелки между подразделениями Пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт – Кочо и Чыр-Дөбө.

Напомним, граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

Как сообщали Власти, в апреле 2021 года, между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел вооруженный конфликт, связанный с попыткой таджиков установить камеры видеонаблюдения в районе водозабора «Главный» на границе.

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Тэги: Таджикистан, кыргызстан