На границе Кыргызстана и Таджикистана прошли перестрелки между пограничниками: использовали минометы
На границе Таджикистана и Киргизии проходят перестрелки между пограничниками двух стран с использованием минометов и гранатометов.
Об этом сообщило Akipress. Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как напряженная.
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По итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана участок дороги Баткен-Исфана в местности Төрт-Көчө, который, по уточнённым данным, был перекрыт гражданами Таджикистана был вновь открыт для проезда.
Однако уже через несколько минут обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям Кыргызстана.
Основные перестрелки между подразделениями Пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт – Кочо и Чыр-Дөбө.
Напомним, граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
Как сообщали Власти, в апреле 2021 года, между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел вооруженный конфликт, связанный с попыткой таджиков установить камеры видеонаблюдения в районе водозабора «Главный» на границе.