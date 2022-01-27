В Дании обнаружили новый вариант “Омикрона”: он более заразен
На BA.1 в настоящее время приходится 98% всех случаев заболевания в мире, но в Дании его оттеснил BA.2, который стал доминирующим во вторую неделю января.
Об этом сообщает Reuters.
«Нет никаких доказательств того, что вариант BA.2 вызывает больше заболеваний, но он должно быть более заразный», – заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хейнике на пресс-конференции в среду, 27 января.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Как говорится в записке, опубликованной в среду датским Statens Serum Institut (SSI), специализирующемся на инфекционных заболеваниях, предварительные расчеты показывают, что BA.2 может быть в полтора раза более заразным, чем BA.1. Но первоначальный анализ, проведенный институтом, не показал разницы в риске госпитализации при BA.2 по сравнению с BA.1.
«Есть некоторые признаки того, что он более заразен, особенно для непривитых, но он также может заразить людей, которые были вакцинированы», – заявила на брифинге директор SSI Тайра Гроув Краузе. По ее словам, это может означать, что пик эпидемии в Дании продлится немного дольше в феврале, чем прогнозировалось ранее.
Как писали Власти, Дания снимет практически все карантинные ограничения со следующего вторника, 1 февраля несмотря на рекордные показатели заражения.