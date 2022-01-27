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17:55 27 Января 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В Дании обнаружили новый вариант “Омикрона”: он более заразен

На BA.1 в настоящее время приходится 98% всех случаев заболевания в мире, но в Дании его оттеснил BA.2, который стал доминирующим во вторую неделю января.

Пик эпидемии в Дании продлится немного дольше.

Об этом сообщает Reuters.

«Нет никаких доказательств того, что вариант BA.2 вызывает больше заболеваний, но он должно быть более заразный», – заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хейнике на пресс-конференции в среду, 27 января.

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Как говорится в записке, опубликованной в среду датским Statens Serum Institut (SSI), специализирующемся на инфекционных заболеваниях, предварительные расчеты показывают, что BA.2 может быть в полтора раза более заразным, чем BA.1. Но первоначальный анализ, проведенный институтом, не показал разницы в риске госпитализации при BA.2 по сравнению с BA.1.

«Есть некоторые признаки того, что он более заразен, особенно для непривитых, но он также может заразить людей, которые были вакцинированы», – заявила на брифинге директор SSI Тайра Гроув Краузе. По ее словам, это может означать, что пик эпидемии в Дании продлится немного дольше в феврале, чем прогнозировалось ранее.

Как писали Власти, Дания снимет практически все карантинные ограничения со следующего вторника, 1 февраля несмотря на рекордные показатели заражения.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Дания, штамм омикрон
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