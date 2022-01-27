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Главная » Мир » Политика
18:09 27 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Не только шлемами: Германия поможет Украине бункером под Одессой

В правительстве Германии считают, что оказывают значительную поддержку военной сфере Украины.

Официальный Берлин будет и дальше придерживаться позиции непоставки в Украину летального вооружения

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая в четверг в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам Украине, — передает «Укринформ».

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По ее словам, о поддержке Украины со стороны ФРГ свидетельствует решение поставить ВСУ 5 тысяч военных шлемов.

«И Германия поддерживает Украину также в военном плане. А именно, и я бы хотела об этом четко заявить здесь – чтобы выполнить украинские пожелания, мы сейчас поставляем защитные шлемы» – сказала Бербок.

Глава МИД Германии также заявило, что ФРГ поможет в строительстве защитного бункера под Одессой.

«Несколько дней тому назад был призыв к нам поддержать его восстановление. И завтра состоится первая ознакомительная поездка туда», — добавила министр.

Кроме того, министр иностранных дел напомнила, что продолжает помогать обучать украинских военных, а «поддержка Германией Украины в рамках трастового фонда НАТО составляет свыше 8 млн евро с 2014 года».

Подытожила Бербок свое выступление тем, что официальный Берлин будет и дальше придерживаться позиции непоставки в Украину летального вооружения.

Как ранее сообщали Власти, Германия вместо оружия передаст ВСУ военные каски.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: оружие, Германия, помощь
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