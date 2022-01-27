У Зеленского озвучили темы сегодняшнего разговора с Байденом

Сегодняшний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена будет вторым за месяц.

Зеленский поговорит с Байденом в 20:00



Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского сергей Никифоров.

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Он уточнил, что общение глав государств будет логическим продолжением тесного сотрудничества, и стороны намерены согласовать свои действия.

По словам Никифорова, можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетической, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы.

При этом пресс-секретарь отметил, что это не исчерпывающий перечень тем.

Как сообщали Власти, сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден проведут телефонный разговор.

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Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден