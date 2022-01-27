Зеленский поговорил с Байденом: озвучены подробности

Во время телефонного разговора 27 января президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили американскую поддержку, Нормандский формат и российскую агрессию.

Зеленский провел второй разговор с Байденом за месяц



Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Как обычно, Зеленский поблагодарил своего собеседника за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии.

Отдельной благодарности президента заслужила помощь США в виде оборонного летального оружия. Зеленский выразил надежду на дальнейшие шаги Соединенных Штатов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности Украины.

В свете ситуации с эвакуацией сотрудников посольств глава украинского государства поприветствовал слова Байдена о важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.

Также лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций.

Кроме того, президенты обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников.

Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Зеленский, в свою очередь, отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.

В конце сообщения пресс-служба похвасталась “глубоким стратегическим сотрудничеством” между двумя странами, что подтверждают уже вторые телефонные переговоры лидеров за месяц.

Как сообщали Власти, первый раз в этом году президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор 3 января. Он касался в частности возможной российской агрессии.

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Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден