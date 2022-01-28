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06:47 28 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве расстреляли машину: похитили миллионы гривен

В Киеве в Голосеевском районе неизвестные обстреляли автомобиль и забрали из него десятки миллионов гривен.

Об этом вечером в четверг, 27 января, сообщили Вартові Еспресо.

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Нападение произошло на улице Паньковской. Пострадавший мужчина остался жив. Ему оказывали помощь медики.

«Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен», – сказано в сообщении.

Автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия

Автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия

Злоумышленники сбежали на легковушке Audi серого цвета.

Водитель авто пострадал, но остался жив

Водитель авто пострадал, но остался жив

На месте происшествия работала полиция. Всех свидетелей случившегося просят информировать об этом правоохранителей.

Как сообщали Власти, в Киеве на перекрестке улиц Каховская и Челябинская обстреляли Lexus, водитель автомобиля не пострадал.

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