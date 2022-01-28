В Киеве расстреляли машину: похитили миллионы гривен
В Киеве в Голосеевском районе неизвестные обстреляли автомобиль и забрали из него десятки миллионов гривен.
Об этом вечером в четверг, 27 января, сообщили Вартові Еспресо.
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Нападение произошло на улице Паньковской. Пострадавший мужчина остался жив. Ему оказывали помощь медики.
«Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен», – сказано в сообщении.
Злоумышленники сбежали на легковушке Audi серого цвета.
На месте происшествия работала полиция. Всех свидетелей случившегося просят информировать об этом правоохранителей.
Как сообщали Власти, в Киеве на перекрестке улиц Каховская и Челябинская обстреляли Lexus, водитель автомобиля не пострадал.