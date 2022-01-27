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07:05 28 Января 2022 Просмотров 655   КомментариевКомментарии

Стрельба в Днепре: в Нацгвардии подтвердили, что Рябчук вмешался в конфликт сослуживцев

Командование Национальной гвардии подтвердило, что Артемий Рябчук вмешался в конфликт сослуживцев три недели назад, а затем сообщил об этом руководству.

В Нацгвардии подтвердили конфликт три недели назад

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на брифинг Министерства внутренних дел в Днепре.

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По словам командующего Нацгвардией Николая Балана, еще до прибытия в Днепр командование имело информацию, что произошедшее могло быть следствием неуставных взаимоотношений, психологического давления или срыва.

“Общаясь с личным составом караула, военнослужащими, которые несли службу в одном подразделении, изучая характеристики данного военнослужащего, мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода”, – рассказал Балан.

Он также подчеркнул, что других подобных случаев обнаружить не удалось.

Кроме того, по словам командования, коллеги по службе при предварительном общении со следователями отрицали любые факты буллинга или неуставных отношений с Рябчуком. К тому же большинство личного состава воинской части положительно отзывается о его службе и поведении.

В ходе ежедневных медицинских осмотров признаков и следов издевательства или избиения не фиксировались. Перед началом службы с Рябчуком общалась психолог, которая проверяла его психическое состояние и сверялась с выводами психолога военно-медицинской комиссии.

Напомним, ранее мотивом убийства пятерых людей в Днепре у нацгвардейца Артемия Рябчука могло быть своеобразное чувство справедливости на фоне травли со стороны сослуживцев.

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Тэги: Национальная гвардия, расстрел людей в Днепре
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