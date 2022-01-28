В Запорожье взорвался газ в многоэтажке: есть жертвы

В Запорожье 28 января в 04:04 в многоквартирном доме произошел взрыв газа, один человек погиб, двое пострадали.

Об этом сообщило ГСЧС в Telegram. Инцидент произошел в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда.

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Взрыв прогремел в квартире на втором этаже.

По информации спасателей, произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения.

“С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей”, – сообщили в ГСЧС.

В результате взрыва погиб один человек и пострадали два. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда.

Предварительно повреждено 7 квартир.

Спасатели разбирают завалы в поисках других пострадавших.





Как сообщали Власти, в многоэтажке, расположенной в центре Черновцов, произошел взрыв газа.