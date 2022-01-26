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08:07 28 Января 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Пентагон намекнул на возможные поставке Украине ракетных систем ПВО

США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне наращивания Россией военного присутствия на украинских границах, которое вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Украина просит у США предоставить ракетные комплексы Patriot

Как сообщило Интерфакс об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

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«Мы только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи. Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше», – сказал он.

В ответ на вопрос одного из журналистов о запросе Украины на поставки ракетных систем ПВО, Кирби сообщил, что недавно страну посетила группа американских экспертов «по оценке противовоздушной и противоракетной обороны», которая изучала потребности украинских вооруженных сил в таком вооружении.

«Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине, учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее по другую сторону границы», – обтекаемо пояснил Кирби.

Он также подтвердил, что Пентагон наблюдает наращивание вооруженных сил России на западе страны и в Беларуси, в том числе в последние 24 часа.

Представитель Пентагона также напомнил, что он «упоминал недавно о военно-морской мощи России в Средиземноморье, в Атлантике и, вероятно, в Черном море».

«Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны», – добавил Кирби.

Как сообщали Власти, в конце декабря 2021 года администрация президента Байдена без лишнего шума санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в размере $200 млн.

22 января в Украину из США прибыла первая партия военной помощи, а 25 января – третья.

В рамках последней партии, в частности, США передали Украине около 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: оружие, США, Пентагон, Россия - страна агрессор
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