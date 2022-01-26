Пентагон намекнул на возможные поставке Украине ракетных систем ПВО

США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне наращивания Россией военного присутствия на украинских границах, которое вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Украина просит у США предоставить ракетные комплексы Patriot



Как сообщило Интерфакс об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

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«Мы только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи. Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше», – сказал он.

В ответ на вопрос одного из журналистов о запросе Украины на поставки ракетных систем ПВО, Кирби сообщил, что недавно страну посетила группа американских экспертов «по оценке противовоздушной и противоракетной обороны», которая изучала потребности украинских вооруженных сил в таком вооружении.

«Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине, учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее по другую сторону границы», – обтекаемо пояснил Кирби.

Он также подтвердил, что Пентагон наблюдает наращивание вооруженных сил России на западе страны и в Беларуси, в том числе в последние 24 часа.

Представитель Пентагона также напомнил, что он «упоминал недавно о военно-морской мощи России в Средиземноморье, в Атлантике и, вероятно, в Черном море».

«Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны», – добавил Кирби.

Как сообщали Власти, в конце декабря 2021 года администрация президента Байдена без лишнего шума санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в размере $200 млн.

22 января в Украину из США прибыла первая партия военной помощи, а 25 января – третья.

В рамках последней партии, в частности, США передали Украине около 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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Тэги: оружие, США, Пентагон, Россия - страна агрессор