Новый рекорд с начала пандемии: в Украине за сутки более 34 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки по состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали рекордные 34 408 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 144 украинца.

В Украине за сутки подтвердили 34 408 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 5 341 детей и 808 медицинских работника.

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За сутки пришлось госпитализировать с тяжелыми симптомами 3 342 человек.

Выздоровели от недуга 6 142 пациентов.

Лидерами по суточной заболеваемости стали Ивано-Франковская область – 2807, Львовская – 2793 и Одесская – 2406.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 2384;

Винницкая область – 1505;

Волынская область – 682;

Днепропетровская область – 1523;

Донецкая область – 1383;

Житомирская область – 1988;

Закарпатская область – 889;

Запорожская область – 644;

Ивано-Франковская область – 2807;

Киевская область – 1188;

Кировоградская область – 181;

Луганская область – 557;

Львовская область – 2793;

Николаевская область – 598;

Одесская область – 2406;

Полтавская область – 1044;

Ривненская область – 1732;

Сумская область – 1689;

Тернопольская область – 1622;

Харьковская область – 1317;

Херсонская область – 784;

Хмельницкая область – 1865;

Черкасская область – 841;

Черновицкая область – 1088;

Черниговская область – 898.

Как сообщали Власти, за сутки по данным на утро 27 января в Украине подтвердили 32 393 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 154 украинца.

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Тэги: covid-19