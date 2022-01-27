Новый рекорд с начала пандемии: в Украине за сутки более 34 тысяч новых случаев COVID-19
За минувшие сутки по состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали рекордные 34 408 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 144 украинца.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 5 341 детей и 808 медицинских работника.
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За сутки пришлось госпитализировать с тяжелыми симптомами 3 342 человек.
Выздоровели от недуга 6 142 пациентов.
Лидерами по суточной заболеваемости стали Ивано-Франковская область – 2807, Львовская – 2793 и Одесская – 2406.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 2384;
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Винницкая область – 1505;
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Волынская область – 682;
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Днепропетровская область – 1523;
-
Донецкая область – 1383;
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Житомирская область – 1988;
-
Закарпатская область – 889;
-
Запорожская область – 644;
-
Ивано-Франковская область – 2807;
-
Киевская область – 1188;
-
Кировоградская область – 181;
-
Луганская область – 557;
-
Львовская область – 2793;
-
Николаевская область – 598;
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Одесская область – 2406;
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Полтавская область – 1044;
-
Ривненская область – 1732;
-
Сумская область – 1689;
-
Тернопольская область – 1622;
-
Харьковская область – 1317;
-
Херсонская область – 784;
-
Хмельницкая область – 1865;
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Черкасская область – 841;
-
Черновицкая область – 1088;
-
Черниговская область – 898.
Как сообщали Власти, за сутки по данным на утро 27 января в Украине подтвердили 32 393 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 154 украинца.