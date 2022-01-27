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08:18 28 Января 2022 Просмотров 125   КомментариевКомментарии

Новый рекорд с начала пандемии: в Украине за сутки более 34 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки по состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали рекордные 34 408 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 144 украинца.

В Украине за сутки подтвердили 34 408 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 5 341 детей и 808 медицинских работника.

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За сутки пришлось госпитализировать с тяжелыми симптомами 3 342 человек.

Выздоровели от недуга 6 142 пациентов.

Лидерами по суточной заболеваемости стали Ивано-Франковская область – 2807, Львовская – 2793 и Одесская – 2406.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 2384;

  • Винницкая область – 1505;

  • Волынская область – 682;

  • Днепропетровская область – 1523;

  • Донецкая область – 1383;

  • Житомирская область – 1988;

  • Закарпатская область – 889;

  • Запорожская область – 644;

  • Ивано-Франковская область – 2807;

  • Киевская область – 1188;

  • Кировоградская область – 181;

  • Луганская область – 557;

  • Львовская область – 2793;

  • Николаевская область – 598;

  • Одесская область – 2406;

  • Полтавская область – 1044;

  • Ривненская область – 1732;

  • Сумская область – 1689;

  • Тернопольская область – 1622;

  • Харьковская область – 1317;

  • Херсонская область – 784;

  • Хмельницкая область – 1865;

  • Черкасская область – 841;

  • Черновицкая область – 1088;

  • Черниговская область – 898.

Как сообщали Власти, за сутки по данным на утро 27 января в Украине подтвердили 32 393 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 154 украинца.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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