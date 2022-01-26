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08:32 28 Января 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

США созывают Совбез ООН из-за российской угрозы на границе Украины

31 января по инициативе США созывается заседание Совета безопасности ООН, на котором будет обсуждаться концентрация российских войск на границе Украины.

Об этом говорится в на сайте представительства США в ООН.

«После нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами в Совете безопасности, Соединенные Штаты созвали открытое заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии», – говорится в заявлении постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд.

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Как отмечается в заявлении, «Россия проводит различные дестабилизирующие действия против Украины, создавая явную угрозу международному миру и безопасности».

«Члены Совета безопасности должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину», – говорится в заявлении.

США рассчитывают, что публичная дискуссия в Совете безопасности ООН, продемонстрировав, на чьей стороне находятся симпатии международного сообщества, поможет убедить Москву разрядить обстановку на границе Украины.

Россия может попытаться заблокировать проведение заседание Совета безопасности с такой повесткой дня. Однако США, как отмечают американские СМИ, скорее всего заручились поддержкой по меньшей мере девяти членов Совбеза ООН, необходимой для проведения заседания.

Ранее Власти писали, что Россия получила письменный ответ США по гарантиям безопасности и осталась недовольна.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, российское вторжение, Совет безопасности ООН
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