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09:42 28 Января 2022 Просмотров 448   КомментариевКомментарии

В США девять полицейских изрешетили пулями человека с канцелярским ножом

В четверг, 27 января, в Теннесси полицейские открыли огонь по человеку на оживленном шоссе. Позднее в убитом опознали 37-летнего Лэндона Истепа.

Полицейские утверждают, что стреляли в целях самообороны.

Об этом сообщает Daily Beast.

На брифинге для прессы представитель полиции Нэшвилла Дон Аарон рассказал, что офицер дорожного патруля ехал по автомагистрали в четверг днем и заметил человека, сидящего на ограждении.

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«Мужчина держал нож в левой руке. Его правая рука была в кармане», – рассказал Аарон.

По его словам, когда прибыли другие полицейские и продолжили разговор с мужчиной, он «внезапно» вытащил из правого кармана «блестящий серебристый цилиндрический предмет».

«Как только офицеры увидели блестящий цилиндрический предмет, они открыли огонь. Не зная, что это было, они стреляли в целях самообороны», – сказал представитель полиции.

Мужчину доставили в ближайшую больницу, где констатировали его смерть.

«Он очень любил мою сестру и моих детей и, насколько мне известно, был хорошим парнем. Это очень неприятная ситуация. Я в шоке», – рассказала Саманта Макгилл-Бардж, невестка убитого.

По ее словам, у него в руках был только нож для разрезания коробок, и он «показал его офицерам, прежде чем они хладнокровно убили его».

«Он был застрелен без уважительной причины, и он не заслуживал смерти», – добавила она.

Судебные протоколы в Нэшвилле указывают на то, что Лэндон Истеп обвинялся в домашнем насилии с нанесением телесных повреждений.

Ранее Власти писали, что в США полицейский преследовал преступника и случайно застрелил 14-летнюю девочку.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, полиция, нож
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