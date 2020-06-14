В США девять полицейских изрешетили пулями человека с канцелярским ножом
В четверг, 27 января, в Теннесси полицейские открыли огонь по человеку на оживленном шоссе. Позднее в убитом опознали 37-летнего Лэндона Истепа.
Об этом сообщает Daily Beast.
На брифинге для прессы представитель полиции Нэшвилла Дон Аарон рассказал, что офицер дорожного патруля ехал по автомагистрали в четверг днем и заметил человека, сидящего на ограждении.
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«Мужчина держал нож в левой руке. Его правая рука была в кармане», – рассказал Аарон.
По его словам, когда прибыли другие полицейские и продолжили разговор с мужчиной, он «внезапно» вытащил из правого кармана «блестящий серебристый цилиндрический предмет».
«Как только офицеры увидели блестящий цилиндрический предмет, они открыли огонь. Не зная, что это было, они стреляли в целях самообороны», – сказал представитель полиции.
Мужчину доставили в ближайшую больницу, где констатировали его смерть.
«Он очень любил мою сестру и моих детей и, насколько мне известно, был хорошим парнем. Это очень неприятная ситуация. Я в шоке», – рассказала Саманта Макгилл-Бардж, невестка убитого.
По ее словам, у него в руках был только нож для разрезания коробок, и он «показал его офицерам, прежде чем они хладнокровно убили его».
«Он был застрелен без уважительной причины, и он не заслуживал смерти», – добавила она.
Судебные протоколы в Нэшвилле указывают на то, что Лэндон Истеп обвинялся в домашнем насилии с нанесением телесных повреждений.
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