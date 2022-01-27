ГБР проводит обыски у нардепа из объединения Разумкова: что ищут
Государственное бюро расследований проводит обыски у народного депутата Олега Воронько, который входит в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова «Разумная политика».
Об этом сообщило ГБР. Речь идет об уголовном производстве по факту подделки документов.
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Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.
“Национальное агентство по предотвращению коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ”, – сказано в сообщении.
По данным ГБР, во время судебного разбирательства в Печерском райсуде Киева нардеп предоставил поддельные документы: протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем мог ввести в заблуждение суд.
В то же время нардеп и глава МФО “Разумная политика” Дмитрий Разумков назвал действия ГБР политическим преследованием.
«Сегодня к нашему коллеге из МФО «Разумная политика» Олегу Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес – притянуты за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО тоже. Политические преследования и деятельность нового ГБР – в действии!», – написал Разумков.
Как сообщали Власти, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск у сотрудника Бюро экономической безопасности, которого подозревают в вымогательстве.