ГБР проводит обыски у нардепа из объединения Разумкова: что ищут

Государственное бюро расследований проводит обыски у народного депутата Олега Воронько, который входит в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова «Разумная политика».

Обыскивают дом нардепа и помещения связанных с ним лиц



Об этом сообщило ГБР. Речь идет об уголовном производстве по факту подделки документов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

“Национальное агентство по предотвращению коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ”, – сказано в сообщении.

По данным ГБР, во время судебного разбирательства в Печерском райсуде Киева нардеп предоставил поддельные документы: протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем мог ввести в заблуждение суд.

В то же время нардеп и глава МФО “Разумная политика” Дмитрий Разумков назвал действия ГБР политическим преследованием.

«Сегодня к нашему коллеге из МФО «Разумная политика» Олегу Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес – притянуты за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО тоже. Политические преследования и деятельность нового ГБР – в действии!», – написал Разумков.

Как сообщали Власти, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск у сотрудника Бюро экономической безопасности, которого подозревают в вымогательстве.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: ГБР, Дмитрий Разумков, Разумная политика