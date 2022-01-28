Под судом в Киеве собрались сторонники Порошенко и полиция, но дело перенесли: причина
Сегодня должен был состояться суд делу пятого президента Петра Порошенко, однако его перенесли.
Об этом сообщает «Obozrevatel».
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Сегодня, 28 января в Киевском апелляционном суде должно было пройти заседание по делу Петра Порошенко, который обвиняется в государственной измене.
С самого утра у здания суда начали собираться сторонники Порошенко, а вместе с ними и сотрудники правоохранительных органов.
Заседание было запланировано на 11 часов. К этому времени сторонники политика уже начали монтировать сцену возле здания суда.
Однако позже стало известно, что рассмотрение дела пятого президента перенесли на 11 февраля 2022 года на 11:00.
Причина – материалы уголовного дела Порошенко не пришли с Печерского суда в Аппеляционный суд.
Как ранее сообщали Власти:
- Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.
- Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.
- Согласно решению суда, Порошенко избрана мера пресечения в виде личного обязательства, но при этом он обязан сдать украинский паспорт и загранпаспорт. Кроме того, ему запрещено выезжать за территорию Киева и Киевской области. Срок действия ограничений – до 19 марта 2022 года.
- В свою очередь, Порошенко заявил, что изъятие паспортов и запрет на выезд за пределы Киевской области препятствует его политической деятельности, поэтому он обжалует свою меру пресечения.
- Офис генерального прокурора подал апелляционную жалобу на решение Печерского суда по мере пресечения в виде личного обязательства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.