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12:35 28 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

На Львовщине пьяный водитель потерял управление и врезался в столб: пассажирка погибла

Во Львове произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя.

Установлено, что в момент ДТП водитель «Opel» находился в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает Полиция Львовской области. Авария произошла сегодня ночь, 28 января около 2:15.

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Во Львове на улице Тракт Глинянский водитель автомобиля «Opel» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в столб.

В результате столкновения автомобиль перевернулся, а 43-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм. Водитель также получил серьезные травмы, однако выжил – его доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Место происшествия

Установлено, что в момент ДТП водитель «Opel» находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции открыли уголовное производство по факту произошедшего. Если вину водителя докажут, ему будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщали Власти, во Львове произошло масштабное ДТП с полицейским авто и семью пострадавшими.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Львов, дтп, алкогольное опьянение
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