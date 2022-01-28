На Львовщине пьяный водитель потерял управление и врезался в столб: пассажирка погибла
Во Львове произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя.
Об этом сообщает Полиция Львовской области. Авария произошла сегодня ночь, 28 января около 2:15.
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Во Львове на улице Тракт Глинянский водитель автомобиля «Opel» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в столб.
В результате столкновения автомобиль перевернулся, а 43-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм. Водитель также получил серьезные травмы, однако выжил – его доставили в реанимационное отделение местной больницы.
Установлено, что в момент ДТП водитель «Opel» находился в состоянии алкогольного опьянения.
В полиции открыли уголовное производство по факту произошедшего. Если вину водителя докажут, ему будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как ранее сообщали Власти, во Львове произошло масштабное ДТП с полицейским авто и семью пострадавшими.