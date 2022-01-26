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13:08 28 Января 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Ляшко назвал шесть областей, которые рискуют перейти в “красную” зону

Еще шесть областей Украины в скором времени могут перейти в «красную» карантинную зону.

По мнению министра, в западных областях Украины хуже эпидемиологическая обстановка из-за низкого уровня вакцинации

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Рада».

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Ляшко напомнил, что на сегодняшний день в Украине «красные» только две области – Ивано-Франковская и Ровенская.

Однако к ним вскоре имеют все шансы присоединится еще шесть областей – Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская.

По мнению министра, в западных областях Украины хуже эпидемиологическая обстановка из-за низкого уровня вакцинации, в сравнении с другими регионами страны.

«И неслучайно вспышка начинается именно с запада Украины и этих двух регионов. Это регионы с одним из самых низких уровней охвата полным курсом вакцинации – 36% и 42% взрослого населения соответственно… Регионы-аутсайдеры по вакцинации активно двигаются в сторону красного уровня эпидопасности. Самый высокий риск быстрого перехода к красному уровню эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области», — заявил Ляшко.

В пример Ляшко привел регионы в которых самый высокий уровень вакцинации по Украине и они до сих пор находятся в «желтой» карантинной зоне.

Кроме того регионы с высоким уровнем вакцинации имеют и одни из самых низких уровней госпитализаций пациентов с коронавирусом и занятости коек с кислородом. Речь идет о Киеве, а также Киевской и Полтавской области.

Инфографика от МОН

Как ранее сообщали Власти, в Украине могут ввести локдаун еще в семи областях: где именно.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Минздрав, ляшко, коронавирус, красная зона
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