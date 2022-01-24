Хотят утопить братство в крови: Лукашенко пообещал вернуть Украину в “лоно славянства”

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что братство белорусов, россиян и украинцев выше надуманных обид и местечковых политических амбиций, поэтому Украину нужно вернуть.

Лукашенко заговорил о славянском братстве



Об этом сообщило Белта со ссылкой на послание Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он отметил, что напряженность на границе растет, а Украина стала предметом закулисного торга.

«Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам», – заявил Лукашенко.

По его мнению, для Запада важно «утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство».

Далее он пояснил, что украинцы, русские и белорусы – родные славянские народы, “выходцы из единой купели крещения”, поэтому необходимо сберечь выросшие из глубины веков корни “чего бы нам ни стоило”.

«Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем», – пообещал диктатор.

Как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стянет на границу с Украиной «целый контингент белорусской армии».

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: беларусь, Александр Лукашенко