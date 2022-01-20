Кремлю понравилась идея США прокачать по “Северному потоку-2” водку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о прокачке водки по «Северному потоку — 2″.

песков похвалил шутку Нуланд о водке в газопроводе



Как сообщило РИА “Новости”, Песков призвал администрацию Соединенных Штатов продолжать шутить, а не “нагнетать” обстановку.

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«Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить – это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», – сказал Песков.

Напомним, накануне Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по «Северному потоку — 2″ из России на Запад потечет водка вместо природного газа.

Так она ответила на реплику журналиста Мэтта Ли о том, что «Северный поток — 2″ готов к прокачке чего угодно – «газа, оливкового масла или водки».

Как сообщали Власти, Глава МИД России Сергей Лавров иронично высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его “пианистом”.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, США, Виктория Нуланд, Дмитрий Песков, Северный поток 2