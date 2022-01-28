В НАТО объяснили, почему Россия не вторгнется в Украину

Россия не планирует военное вторжение в Украину, поскольку сил, развернутых на границе недостаточно для агрессии против такой большой страны.

В НАТО не верят во вторжение России



Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО.

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«Чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами, вам нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время», — сказал источник.

В то же время, отвечая на вопрос о следующих шагах Москвы, он сказал, что только президент Владимир Путин знает, что дальше произойдет.

«В конце концов, с сильно потерпев длительное время в какой-то момент мы начнем успокаиваться, но мы не можем исключить несчастный случай», — сказал источник.

Как сообщали Власти, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, если начало или предотвращение войны с Украиной зависит только от России, то уже сейчас можно точно сказать: ее не будет.

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