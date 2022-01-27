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14:25 28 Января 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Журналист показал испытания британских противотанковых систем NLAW украинскими военными. Видео

Об этом рассказал украинский тележурналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Системы уже находятся на вооружении украинской армии

Об этом рассказал украинский тележурналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

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Во Львовской области на Яворивском полигоне проходят учения по стрельбе из британских противотанковых систем NLAW.

Системы уже находятся на вооружении украинской армии, и считаются незаменимым оружием во время обороны города.

Особенность NLAW заключается в том, что система позволяет открывать огонь по бронированной технике врага даже в непосредственной близости от нее – буквально за пару десятков метров.

Андрей Цаплиенко на военном полигоне

Кроме того, необязательно точно наводить ракету на цель – датчик детонации заряда сработает на металл даже тогда, когда ракета просто пролетит над вражеской техникой.

Как ранее сообщали Власти, в Украине начались учения по применению британских противотанковых комплексов NLAW.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: военные учения, NLAW
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