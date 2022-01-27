Журналист показал испытания британских противотанковых систем NLAW украинскими военными. Видео
Об этом рассказал украинский тележурналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
Об этом рассказал украинский тележурналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
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Во Львовской области на Яворивском полигоне проходят учения по стрельбе из британских противотанковых систем NLAW.
Системы уже находятся на вооружении украинской армии, и считаются незаменимым оружием во время обороны города.
Особенность NLAW заключается в том, что система позволяет открывать огонь по бронированной технике врага даже в непосредственной близости от нее – буквально за пару десятков метров.
Кроме того, необязательно точно наводить ракету на цель – датчик детонации заряда сработает на металл даже тогда, когда ракета просто пролетит над вражеской техникой.
Как ранее сообщали Власти, в Украине начались учения по применению британских противотанковых комплексов NLAW.