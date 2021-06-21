Германия высылает российского дипломата из-за шпионажа

Правительство Германия высылает из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже.

Шпион работал в консульстве РФ в Мюнхене



Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

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Сообщается, что речь идет о сотруднике консульства РФ в Мюнхене, по информации издания, его объявили персоной нон грата.

Предполагается, что мужчина был аккредитован как дипломат, в действительности же он, как сочли в Германии, является сотрудником российской Службы внешней разведки.

Он связан с делом россиянина Ильнура Н., которого подозревают в шпионаже на территории Германии в пользу России.

Ильнур работал научным сотрудником одной из научно-технических кафедр университета в Баварии.

«Самое позднее в сентябре 2019 года российская внешняя разведка установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился заниматься шпионажем», - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Представители российской разведки интересовались, в частности, этапами разработки космической ракеты-носителя Ariane Европейского космического агентства (ЕКА) и исследовательскими разработками россиянина.

Как сообщали Власти, сотрудники СБУ задержали в Киеве агента российских спецслужб.

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Тэги: Россия, Германия, шпионаж