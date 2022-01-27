Ушел из дома ночью: в полиции раскрыли подробности смерти боксера Вирчиса

Известный украинский боксер Владимир Вирчис ночью ушел из дома, на следующий день жена увидела его уже на опознании тела.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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По информации правоохранителей, ночью 28 января в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину.

На месте происшествия оперативная группа обнаружила тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть.

Тело погибшего отправили на экспертизу. Следственно-оперативная группа задокументировала происшествие и собрала доказательства для проведения необходимых экспертных исследований.

Уже утром в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Когда она описала внешность пропавшего, правоохранители пригласили ее на опознание мужчины, которого обнаружили ночью.

Таким образом установили, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис.

Как сообщали Власти, украинский экс-боксер в супертяжелом весе Владимир Вирчис на 49-м году жизни покончил с собой.

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Тэги: Киев, самоубийство, Владимир Вирчис