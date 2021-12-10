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15:42 28 Января 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Представились продавцами меда: на Львовщине парень и девушка задушили и ограбили пенсионерку

Во Львовской области задержали парня и девушку, которые обвиняются в ограблении и убийстве пенсионерки.

Вскоре суд должен избрать задержанным меру пресечения

Об этом сообщает Полиция Львовской области. Тело женщины обнаружили 25 января в ее собственном доме.

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В городе Стебник Львовской области произошло убийство 79-летней женщины. На теле погибшей были обнаружены следы насильственной смерти – на шее пострадавшей было завязано полотенце, а на ее лице были гематомы.

В ходе расследования выяснилось, что к смерти пенсионерки причастны жительница Борислава Львовской области и житель Харьковской области, оба возрастом 27 лет.

По версии следствия, 23 января злоумышленники наведались в дом своей жертвы под предлогом продажи меда. Пока мужчина отвлекал хозяйку разговорами о меде, его сообщница незаметно пробралась в одну из комнат и принялась искать деньги.

Когда пенсионерка это заметила, она принялась выгонять парочку из своего дома, однако мужчина несколько раз ударил ее в лицо, связал руки, а рот завязал полотенцем – чтобы не кричала.

Украв из дома женщины небольшую сумму наличных, а также прихватив телефон потерпевшей, злоумышленники скрылись, оставив пенсионерку связанной. Через несколько дней к женщине пришла племянница, которая и обнаружила ее мертвой.

За совершенное преступление жительнице Борислава грозит наказание – до восьми лет лишения свободы, а ее сообщнику, жителю Харьковской области – вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанные

Вскоре суд должен избрать задержанным меру пресечения.

Как ранее сообщали Власти, на Одесчине внук убил прикованную к постели бабушку.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: убийство, ограбление, кража, Львовская область, пенсионерка
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