НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
15:19 28 Января 2022 Просмотров 136   КомментариевКомментарии

В России разбился военный вертолет

В Ульяновской области России около поселка Дубки разбился военный вертолет Ми-8.

Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В сообщении указано, что пилот вертолета жив.

О пострадавших в результате крушения не сообщается.

Как сообщали Власти, в результате аварии военного вертолета во время тренировочного полета в Азербайджане погибло 14 человек.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.01.2022 15:42
Представились продавцами меда: на Львовщине парень и девушка задушили и ограбили пенсионерку
ТОР
28.01.2022 15:07
Ушел из дома ночью: в полиции раскрыли подробности смерти боксера Вирчиса
ТОР
28.01.2022 15:06
Последний день перед каникулами: нардепы в ВР играют в игры и обсуждают секс-игрушки
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Стрельба в Днепре: в Нацгвардии подтвердили, что Рябчук вмешался в конфликт сослуживцев

07:05 Украина

В Киеве расстреляли машину: похитили миллионы гривен

06:47 Украина

В Млечном Пути обнаружили «жуткий» вращающийся объект

01:25 Мир

Ирландские рыбаки решили сорвать российские военные учения

23:13 Мир

Стал известен мотив расстрела людей в Днепре и подробности трагедии

13:00 Украина

В Киеве масштабное ДТП с пятью авто: два из них инкассаторские. Видео

11:18 Украина

На переговорах Запад отказался признавать “Талибан”: названы условия

10:18 Мир

Сбежавшего с оружием стрелка из Днепра задержали

09:42 Украина

Расстрел людей в Днепре: всплыли подробности о личности сбежавшего нацгвардейца

08:43 Украина

В сердце нашей Галактики найдены сотни загадочных магнитных нитей

00:02 Мир

Назван новый необычный симптом “Омикрона”

22:40 Мир

Новости | NetGameSlots.com