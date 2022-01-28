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15:19 28 Января 2022 136 Комментарии
В России разбился военный вертолет
В Ульяновской области России около поселка Дубки разбился военный вертолет Ми-8.
Об этом сообщил Telegram-канал «112».
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В сообщении указано, что пилот вертолета жив.
О пострадавших в результате крушения не сообщается.
Как сообщали Власти, в результате аварии военного вертолета во время тренировочного полета в Азербайджане погибло 14 человек.
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