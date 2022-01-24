Латвия решила отправить военных в Украину

Правительство Латвии отправит своих военнослужащих на учебную операцию в Украину.

Таким образом, Латвия также хочет внести вклад в укрепление обороноспособности Украины на фоне российской агрессии



Об этом сообщает «Delfi» со ссылкой на латвийское национальное информационное агентство «LETA».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Министерство обороны Латвии отправило на согласование проект участия латвийских военных в канадской учебной военной операции Unifier, которая будет проходить на территории Украины. Проект должны будут согласовать министерства финансов, юстиции и иностранных дел.

Учебная операция Unifier была организована армией Канады для поддержки оборонных сил Украины. Ее цель – совершенствование и усиление оборонных возможностей страны.

Таким образом, Латвия также хочет внести вклад в укрепление обороноспособности Украины на фоне российской агрессии.

Однако о количестве военных, которых панируют отправить в Украину, а также место их дислокации пока не сообщается.

Как ранее сообщали Власти, в Латвии начинаются ежегодные учения стран НАТО.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: военные, лавтия