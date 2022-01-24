Латвия решила отправить военных в Украину
Правительство Латвии отправит своих военнослужащих на учебную операцию в Украину.
Об этом сообщает «Delfi» со ссылкой на латвийское национальное информационное агентство «LETA».
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Министерство обороны Латвии отправило на согласование проект участия латвийских военных в канадской учебной военной операции Unifier, которая будет проходить на территории Украины. Проект должны будут согласовать министерства финансов, юстиции и иностранных дел.
Учебная операция Unifier была организована армией Канады для поддержки оборонных сил Украины. Ее цель – совершенствование и усиление оборонных возможностей страны.
Таким образом, Латвия также хочет внести вклад в укрепление обороноспособности Украины на фоне российской агрессии.
Однако о количестве военных, которых панируют отправить в Украину, а также место их дислокации пока не сообщается.
Как ранее сообщали Власти, в Латвии начинаются ежегодные учения стран НАТО.