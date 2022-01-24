Польша приготовилась к эвакуации своих дипломатов из Украины

Правительство Польши подготовило план эвакуации своих дипломатов из Украины, в случае вторжения РФ.

В ближайшее время эвакуация дипломатов не планируется



Об этом сообщает «Polskie Radio» со ссылкой на заявление замглавы польского МИД Марчина Пшидача.

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Так, по его словам, Польша уже располагает планом по эвакуации своих дипломатов с территории Украины, в случае полномасштабного наступления российских войск. Однако ближайшее время эвакуация дипломатов не планируется.

«В то же время не буду скрывать, что мы уже имеем подготовленные планы и уже какое-то время назад в МИД мы изучили всяческие процедуры, находимся в контакте, чтобы не столкнуться с неожиданностями. В то же время на этом этапе такого решения нет», — сказал он.

Министр иностранных дел Польши также отметил, что в Украине у Польши самое большое из всех стран Европы дипломатическое представительство.

Кроме польского посольства, которое располагается в столице, консульства Польши есть в Одессе, Харькове, Виннице, Львове и Луцке.

Как ранее сообщали Власти, Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Польша, дипломаты, посольство, эвакуация