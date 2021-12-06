“Омикрон” массово скосил сотрудников Кремля

В российском Кремле вспышка заболевания штаммом коронавируса «Омикрон».

Песков заверил журналистов, что в Кремле предпринимают все возможные меры для предотвращения новых случаев заражения



Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, — передает «ТАСС».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам Пескова, в администрации президента России наблюдается стремительный рост числа заболевших коронавирусом. Пресс-секретарь Путина уверен, что причиной этому стал штамм «Омикрон», который «демонстрирует себя во весь рост».

«Народу болеет много, подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. Взрывная заразность этого «омикрона» себя демонстрирует во весь рост», — сообщил Песков.

Песков заверил журналистов, что в Кремле предпринимают все возможные меры для предотвращения новых случаев заражения, однако «в этом плане панацеи, к сожалению, нет», потому напомнил о важности вакцинации.

«Если вы привиты, то вы в большей степени застрахованы от тяжелых последствий и от тяжелого течения этого заболевания», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также рассказал, что среди сотрудников администрации Путина есть и отрицающие эффективность прививок, однако «по отношению к ним занимают непримиримую позицию».

Как ранее сообщали Власти, Путин сделал прививку от COVID-19 и захотел участвовать в испытаниях назальной вакцины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Кремль, Омикрон