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17:09 28 Января 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

В Бердянске найден повешенным военный-контрактник

В Бердянске Запорожской области найден повешенным военный, находившийся на службе по контракту.

Предположительно военный совершил самоубийство

Об этом сообщило “Суспільне” со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

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Правоохранители предварительно оценили инцидент как самоубийство, но говорят, что раньше о намерениях уйти из жизни мужчина не говорил.

Мужчину нашли повешенным в гараже на улице Ивана Франко. Предсмертной записки у него не было.

Военным оказался 33-летний житель Бердянска.

Дело было направлено на расследование в Запорожскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.

Как сообщали Власти, украинский экс-боксер в супертяжелом весе Владимир Вирчис на 49-м году жизни покончил с собой.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: самоубийство, Бердянск
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