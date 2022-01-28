В Бердянске найден повешенным военный-контрактник
В Бердянске Запорожской области найден повешенным военный, находившийся на службе по контракту.
Об этом сообщило “Суспільне” со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
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Правоохранители предварительно оценили инцидент как самоубийство, но говорят, что раньше о намерениях уйти из жизни мужчина не говорил.
Мужчину нашли повешенным в гараже на улице Ивана Франко. Предсмертной записки у него не было.
Военным оказался 33-летний житель Бердянска.
Дело было направлено на расследование в Запорожскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.
Как сообщали Власти, украинский экс-боксер в супертяжелом весе Владимир Вирчис на 49-м году жизни покончил с собой.