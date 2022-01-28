Таскал за волосы и требовал ключи: всплыли подробности убийства сотрудницы “Южмаша”
После убийства своих сослуживцев нацгвардеец Артемий Рябчук попытался покинуть территорию предприятия через проходную, которую охраняла 35-летняя работница завода Вера Лебединец.
Об этом рассказали на странице “Южмаша” в Facebook. Женщина была контролером ведомственной военизированной охраны.
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Во время смены Лебединец на проходной в вестибюль заводоуправления с территории предприятия ворвался вооруженный Рябчук.
“Ему хотелось в город. Невооруженная Вера Лебединец наедине противостояла нападавшему – он таскал ее за волосы. Она так и не открыла дверь, не отдала ключи. И тогда раздались выстрелы», – сказано в сообщении.
На заводе отметили, что через пост застреленной женщины нападающий так и не попал в город.
Также в сообщении рассказали, что половину своей сознательной жизни, более пятнадцати лет, Лебединец отдала работе на “Южмаше”.
“Дома ее ждала одиннадцатилетняя дочь. Но встретиться в этой жизни им уже не суждено”, – сказано в сообщении.
Ранее Власти сообщали:
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в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.
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Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.
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Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.
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Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.
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В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.
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Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре.
- Задержанному за расстрел нацгвардейцев Артемию Рябчуку сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.