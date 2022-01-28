Таскал за волосы и требовал ключи: всплыли подробности убийства сотрудницы “Южмаша”

После убийства своих сослуживцев нацгвардеец Артемий Рябчук попытался покинуть территорию предприятия через проходную, которую охраняла 35-летняя работница завода Вера Лебединец.

Вера Лебединец так и не выпустила Рябчука в город



Об этом рассказали на странице “Южмаша” в Facebook. Женщина была контролером ведомственной военизированной охраны.

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Во время смены Лебединец на проходной в вестибюль заводоуправления с территории предприятия ворвался вооруженный Рябчук.

“Ему хотелось в город. Невооруженная Вера Лебединец наедине противостояла нападавшему – он таскал ее за волосы. Она так и не открыла дверь, не отдала ключи. И тогда раздались выстрелы», – сказано в сообщении.

На заводе отметили, что через пост застреленной женщины нападающий так и не попал в город.

Также в сообщении рассказали, что половину своей сознательной жизни, более пятнадцати лет, Лебединец отдала работе на “Южмаше”.

“Дома ее ждала одиннадцатилетняя дочь. Но встретиться в этой жизни им уже не суждено”, – сказано в сообщении.

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Тэги: днепр, расстрел людей в Днепре