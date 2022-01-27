Нярис, Помория и Клопия против Полесья и Федерации: озвучена сказочная легенда российско-белорусских учений

В Беларуси раскрыли подробности сценария российско-белорусских учений.

В учениях будут противостоять друг другу



Соответствующее видео появилось на Youtube-канале «Sputnik Беларусь».

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В Генштабе ВС Беларуси рассказали по какому сценарию буду проходить российско-белорусские военные учения «Союзная решимость – 2022″.

Оказалось, что в ходе учений, союзные государства будут отрабатывать отражение вторжения со стороны Украины и стран Запада. Однако названия стран в сценарии были переиначены, что не сильно затрудняет понимание сторон конфликта.

Так, в учениях будут противостоять друг другу «северные» и «западные» страны.

Со стороны севера – «Республика Полесье» и «Северная Федерация», а со стороны запада – «Нярис», «Помория», «Клопия» и подконтрольные им террористические организации.

Согласно легенде, причиной водруженного конфликта является стремление «западных» стран дестабилизировать ситуацию на территории «Республики Полесье», сменить ее политическое руководство и добиться ликвидации союза между северными странами в интересах дальнейшего ослабления «Северной Федерации».

По сценарию, на определенном этапе конфликта на сторону западных стран вступает и «республика Днепровия», которая оккупирует часть «республики Полесье», и выдвинет ее правительству требования, в том числе об «освобождении политзаключённых».

Как ранее сообщали Власти, Лукашенко попросил Путина продолжать проводить совместные военные учения.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, беларусь, военные учения