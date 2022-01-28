Москва еще не приняла решения о нападении на Украину, – глава разведки Германии
Россия готова атаковать Украину, но еще не решила, делать ли это прямо сейчас. Так считает глава службы внешней разведки Германии (BND) Бруно Каль.
Об этом сообщает Reuters.
«Я считаю, что решение о нападении еще не принято», – заявил в интервью агентству Бруно Каль.
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«Кризис может развиваться по-разному», – отметил он, упомянув в качестве возможных сценариев попытки смены власти в Киеве или более активную поддержку донбасских сепаратистов.
По его словам, неизвестно, удовлетворят ли Путина переговоры с Западом.
«Учитывая его далеко идущие требования, это будет непросто», – добавил Каль.
Он отказался ответить на вопрос, какие санкции должны быть приняты в отношении России в случае нападения, но поддержал подход Германии, согласно которому Москву «необходимо держать в неведении» – по его словам, «это то, что делает сам Путин».
Ранее Власти писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в настоящий нет никаких оснований говорить о полномасштабном наступлении на Украину российских войск.