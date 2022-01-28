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Главная » Украина » Политика
18:16 28 Января 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Москва еще не приняла решения о нападении на Украину, – глава разведки Германии

Россия готова атаковать Украину, но еще не решила, делать ли это прямо сейчас. Так считает глава службы внешней разведки Германии (BND) Бруно Каль.

Россия продолжает стягивать войска к границам Украины.

Об этом сообщает Reuters.

«Я считаю, что решение о нападении еще не принято», – заявил в интервью агентству Бруно Каль.

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«Кризис может развиваться по-разному», – отметил он, упомянув в качестве возможных сценариев попытки смены власти в Киеве или более активную поддержку донбасских сепаратистов.

По его словам, неизвестно, удовлетворят ли Путина переговоры с Западом.

«Учитывая его далеко идущие требования, это будет непросто», – добавил Каль.

Он отказался ответить на вопрос, какие санкции должны быть приняты в отношении  России в случае нападения, но поддержал подход Германии, согласно которому Москву «необходимо держать в неведении» – по его словам, «это то, что делает сам Путин».

Ранее Власти писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в настоящий нет никаких оснований говорить о полномасштабном наступлении на Украину российских войск.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Германия, российское вторжение
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