За несколько часов до приезда Байдена в Питтсбурге обрушился мост

Утром в пятницу, 28 января, в Питтсбурге рухнули несколько пролетов моста над лесистой балкой. Это случилось за несколько часов до того, как президент США приехал в город.

В момент обрушения на мосту находились несколько автомобилей и автобус.



Об этом сообщает Reuters.

В момент обрушения на мосту находились несколько автомобилей и автобус. В результате десять человек получили легкие травмы.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По сообщениям других СМИ, мост обрушился под тяжестью снега.

Обрушение также вызвало утечку природного газа, из-за чего пришлось эвакуировать несколько семей из их домов, пока ситуация не была взята под контроль, заявил на пресс-конференции начальник пожарной охраны Питтсбурга Дэррил Джонс.

Президенту Джо Байдену сообщили о происшествии. Он продолжит свою поездку, как и планировалось, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Этот инцидент стал ярким примером необходимости восстановления стареющих мостов, автомагистралей и другой инфраструктуры за счет средств из бюджета, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что в Турции украли 500-метровый мост.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, мост, Питтсбург