НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
19:21 28 Января 2022 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

За несколько часов до приезда Байдена в Питтсбурге обрушился мост

Утром в пятницу, 28 января, в Питтсбурге рухнули несколько пролетов моста над лесистой балкой. Это случилось за несколько часов до того, как президент США приехал в город.

В момент обрушения на мосту находились несколько автомобилей и автобус.

Об этом сообщает Reuters.

В момент обрушения на мосту находились несколько автомобилей и автобус. В результате десять человек получили легкие травмы.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По сообщениям других СМИ, мост обрушился под тяжестью снега.

Обрушение также вызвало утечку природного газа, из-за чего пришлось эвакуировать несколько семей из их домов, пока ситуация не была взята под контроль, заявил на пресс-конференции начальник пожарной охраны Питтсбурга Дэррил Джонс.

Президенту Джо Байдену сообщили о происшествии. Он продолжит свою поездку, как и планировалось, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Этот инцидент стал ярким примером необходимости восстановления стареющих мостов, автомагистралей и другой инфраструктуры за счет средств из бюджета, отмечает агентство.

Мост обрушился под тяжестью снега.

Ранее Власти писали, что в Турции украли 500-метровый мост.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, мост, Питтсбург
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.01.2022 15:37
Путин впервые прокомментировал ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
ТОР
28.01.2022 13:07
Кремлю понравилась идея США прокачать по “Северному потоку-2” водку
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Стрельба в Днепре: в Нацгвардии подтвердили, что Рябчук вмешался в конфликт сослуживцев

07:05 Украина

В Киеве расстреляли машину: похитили миллионы гривен

06:47 Украина

В Млечном Пути обнаружили «жуткий» вращающийся объект

01:25 Мир

Ирландские рыбаки решили сорвать российские военные учения

23:13 Мир

Стал известен мотив расстрела людей в Днепре и подробности трагедии

13:00 Украина

В Киеве масштабное ДТП с пятью авто: два из них инкассаторские. Видео

11:18 Украина

На переговорах Запад отказался признавать “Талибан”: названы условия

10:18 Мир

Сбежавшего с оружием стрелка из Днепра задержали

09:42 Украина

Расстрел людей в Днепре: всплыли подробности о личности сбежавшего нацгвардейца

08:43 Украина

В сердце нашей Галактики найдены сотни загадочных магнитных нитей

00:02 Мир

Назван новый необычный симптом “Омикрона”

22:40 Мир

Новости | NetGameSlots.com