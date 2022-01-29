Третий день все хуже: в Украине более 37 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки по информации на утро 29 января диагностировали 37 351 новый случай COVID-19, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. За сутки от болезни умерло 149 пациентов.

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Среди инфицированных 5341 ребенок и 806 медработников. Выздоровели от недуга 7163 человека.

С тяжелыми симптомами коронавируса или подозрениями на этот диагноз госпитализировали 3340 украинцев.

Лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 стали Львовская область – 3791, Одесская -2598, Ивано-Франковская -2572 и Киев – 2418.

Как сообщали Власти, за сутки по состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали рекордные 34 408 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 144 украинца.