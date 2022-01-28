В Украину прилетел четвертый самолет с военной помощью из США: что привез

В Украину прибыл четвертая партия военной помощи из США с боеприпасами различного калибра.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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«На этот раз 4-я «птичка» доставила в Украину 81 тонну боеприпасов разного калибра. На следующей неделе ждем следующие самолеты из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины», – написал Резников.

Как сообщали Власти, в конце декабря 2021 года администрация президента Байдена без лишнего шума санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в размере $200 млн.

22 января в Украину из США прибыла первая партия военной помощи, а 25 января – третья.

В рамках последней партии, в частности, США передали Украине около 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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Тэги: оружие, США, военная помощь